“Lavori al Civile, modifiche servizi: confidiamo nel Dott. La Spina”

ALGHERO – “Il nostro Gruppo “Sardegna al Centro 20 Venti”, da sempre attento alle problematiche della sanità in Sardegna, ha appreso che, presumibilmente entro dicembre 2023, partiranno i lavori di ristrutturazione del blocco operatorio sito al 2° piano dell’Ospedale Civile di Alghero.

Detti lavori, ancorché necessari per adeguare la struttura alle normative vigenti, comporteranno la sospensione delle attività relative al Punto Nascita e Nido di Alghero.

Come movimento politico, sarà nostra doverosa cura, vigilare sulla sollecita esecuzione dei lavori in argomento, al fine di consentire la riapertura celere ed efficiente delle specialità che verranno interrotte.

Confidiamo inoltre nella professionalità e competenza del Direttore Sanitario dott. Vito La Spina che, siamo certi, non farà mancare il suo autorevole interessamento, onde garantire agli algheresi una prestazione sanitaria fondamentale”.

Il Coordinamento di Alghero-Nurra-Coros al Centro