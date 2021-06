Lavori Abbanoa, stop acqua a Carrabuffas e Sant’Anna

ALGHERO – Giovedì 17 giugno Abbanoa ha programmato un intervento nella condotta nella zona di Carabuffas che alimenta anche la zona di Sant’Anna. Per l’esecuzione dei lavori verrà interrotta l’erogazione idrica nell’area di Carrabuffas (via Monte d’Olla, via Argentiera in via delle Nasse, via Feniello, via F.lli Accardo, via delle Vele, via del Corallo ) e in via de Gasperi, via Achille Grandi, via Biasi, via Demuro, via Mauro Manca, via Berlinguer, via Jotti, via Borsellino, via Falcone, via Pertini, via Liszt, via Vivaldi, via Mozart, via Mameli, via Pensè, via Figari, via Mele, via Addis, via Asproni, via Atzeni, via Lussu, via Laconi, via Alziator, via Dessennay, via Sant’Anna, via Barxa, via Montserrat. I lavori avranno inizio alle ore 08:00 e termineranno per le ore 20.00