L’algherese Malfitano campione d’Italia col Cagliari Primavera

ALGHERO – In questa giornata storica, per il Cagliari Calcio , ci uniamo a tutti i tifosi ed i sostenitori per complimentarci con la società rossoblu, per la vittoria della Coppa Italia Primavera. Battuto il Milan per 0-3, così l’Alghero Calcio.

“Un risultato storico, importante e frutto della programmazione e di valorizzazione dei giovani, nel corso di questi anni e che rappresenta un segnale importante per tutto il movimento sardo.”

“Ma noi, come Alghero, oggi non possiamo fare a meno di essere ancora più orgogliosi di questo risultato, perché questa sera nell’ Arena Civica di Milano era presente un po’ di giallorosso: il nostro Roberto Malfitano, alzato la Coppa Italia Primavera, portando con sé un po’ di Alghero.

Roberto, così come Luis Pierangeli ( che quest’anno è dovuto stare lontano dai campi per infortunio ma che siamo sicuri tornerà ancora più determinato) sono due figli di Alghero, anche cresciuti e formati nella nostra società, per poi raggiungere Cagliari e vestire con orgoglio la maglia rossoblù”.

Questo risultato rappresenta un’altra pagina importante per il progetto di formazione che il Cagliari ha intrapreso e che ci vede in prima linea come Centro di Formazione.

“Ci permettiamo di mandare un abbraccio particolare al nostro Roby, perché sappiamo che questa vittoria oggi, ha un “sapore” speciale. Perché la vita ed il destino, a volte, sanno disegnare parabole, date e coincidenze emozionanti”.