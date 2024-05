La Nemapress Edizioni al Salone di Torino

ALGHERO – Al prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto dal 9 al 13 maggio, la Nemapress edizioni di Alghero sarà come sempre presente nello Stand Istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, PAD 2 K114-L113.

«Al prossimo Salone di Torino portiamo libri e autori che incarnano la nostra mission che da sempre intende creare un ponte di collegamento tra scrittori dell’Isola e quelli della Penisola- afferma Neria De Giovanni, responsabile editoriale di Nemapress –

In particolare domenica 12 maggio Claudia Origoni, nipote della grande artista Lia Origoni di La Maddalena, sarà introdotta dalla giornalista Evi Spedicato per il suo romanzo “Non escludo il ritorno”, un cold case che indaga sull’omicidio di una ragazza veramente avvenuto in Sardegna negli anni venti che la scrittrice ricostruisce e svela avvalendosi anche di tecniche scientifiche.

Neria De Giovanni presenterà il suo ultimo libro “Europa, una Dea un Continente” e parteciperà al dibattito sulla editoria animato da ESI-Editori Sardi Indipendenti , nella sua veste di vicepresidente.

Tra gli autori sardi Nemapress saranno in esposizione e vendita presso lo Stand della Sardegna anche i libri di Alessandra Derriu, compreso l’ultimo “Magia in Sardegna, storie tra ‘800 e ‘900”; il volume di Antonio Budruni “Grazia Deledda plagio letterario”, gli studi di Massimiliano Fois tra cui “Antoine Saint Exupery ad Alghero” per gli 80 anni de “ll piccolo principe” e “Incontri”, l’ultimo libro di Pasqualina Deriu , docente sarda che vive a Milano.

Tra gli autori del cosiddetto Continente, Elisabetta Strickland “Le Madri di idee, le donne scienziate e il premio Nobel”, già ospite in diverse trasmissioni televisive tra cui Millelibri di Rai1 e Francesca Brezzi con “Il cammino di Sofia”, saggi di filosofia delle donne.

Per info: 3203462657

