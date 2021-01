Isola arancione, Fi: Governo chiarisca subito

ROMA – Un’interrogazione urgente sulla decisione di istituire anche in Sardegna la zona arancione. È l’iniziativa del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, Ugo Cappellacci. Secondo la Regione – prosegue Cappellacci– la decisione del ministro Speranza non è supportata da presupposti ed appare gravemente contraddittoria. È vergognosa – prosegue l’esponente- la leggerezza con cui il Governo adotta dall’oggi al domani, infischiandosene della vita di migliaia di imprenditori, in particolare del settore dei bar e della ristorazione. Vogliamo vederci chiaro- ha concluso Cappellacci- e non escludiamo ulteriori iniziative per tutelare la nostra isola e la sua economia”