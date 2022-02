“Io apro all’Unesco” fa tappa ad Alghero dal 12 al 18 febbraio

La Torre di Sulis chiamata anche Torre dello Sperone, ospiterà per una settimana la mostra

fotografica “Io apro all’Unesco”. L’esposizione è composta da quaranta pannelli: le immagini

immortalano il nostro patrimonio nuragico in tutto il suo splendore. L’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, che sostiene la candidatura del paesaggio nuragico come patrimonio Unesco, ha promosso l’iniziativa “Io apro all’Unesco” dal 12 al 18 febbraio organizzata in collaborazione con il Comune di Alghero e la Provincia di Sassari. Alla presentazione saranno presenti: l’archeologo Franco Campus, il Presidente del Consiglio Regionale, l’On. Michele Pais, l’On. Michele Cossa, il Sindaco di Alghero, Mario Conoci e il Commissario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois. Nella stessa giornata, la Torre di Sulis, alle ore 9.30, ospiterà l’Archeologo Campus che terrà una

lezione a due classi quarte e quinte superiori.