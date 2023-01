Invasione cinghiali, “affrontare subito l’emergenza senza ulteriori rinvii”

ALGHERO – Tra le tante emergenze da risolvere c’è anche quella dell’invasione dei cinghiali che, da tenni, sta creando gravi problemi alle colture della Nurra e in generale anche alla viabilità causando diversi e pericolosi incidenti. Sul tema, visto che ancora non si è riusciti ad attuare un intervento radicale e decisivo, arriva un ordine del giorno da parte di Christian Mulas, capogruppo dell’Udc ad Alghero.

In sintesi il documento invita il Presidente del Consiglio e il Sindaco Conoci “a convocare un consiglio comunale aperto invitando il commissario della provincia, Azienda Regionale Forestas, il corpo Forestale, l’Azienda del Parco di Porto Conte Isola Piana di Capocaccia, le associazioni Ambientaliste, i comitati dell’agro, in considerazione della gravissima emergenza costituita dal proliferare incontrollato dei cinghiali su tutto il territorio dell’agro e in periferia di Alghero”,