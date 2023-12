Incontro dei 5 Stelle coi cittadini, Ferrara candidato alle regionali

ALGHERO – Si è tenuto ieri sera l’incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle di Alghero presso la sala riunioni del Polisoccorso. I portavoce pentastellati in Consiglio Comunale hanno illustrato le principali attività svolte in questi anni di consiliatura, tra cui le iniziative per la tutela dell’ambiente, il decoro urbano e il controllo degli atti amministrativi. Oltre alle consigliere Alivesi e Di Maio, a che Roberto Ferrara che sarà candidato alle Regionali per i Pentastellati.

È stato fatto anche il punto sulla imminente costituzione del gruppo territoriale e sulla necessità di impegnarsi al massimo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, che vedranno il Movimento 5 Stelle protagonista sia per quelle comunali che regionali. L’obiettivo è quello di presentare candidature e programmi incisivi per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

L’incontro è stato molto partecipato e ha visto un proficuo confronto con i simpatizzanti intervenuti. I portavoce pentastellati ringraziano tutti coloro che hanno preso parte all’evento, dimostrando interesse e volontà di contribuire al cambiamento della città.

Il Movimento 5 Stelle algherese si dice pronto a continuare sulla strada del dialogo e del coinvolgimento dei cittadini, con l’intento di costruire insieme un programma ambizioso ma realizzabile per il futuro della città. Altri incontri saranno organizzati già dalle prossime settimane e nei prossimi mesi in vista delle elezioni amministrative.