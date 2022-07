In Consiglio lo Ius Scholae, Arst, parcheggi e Bilancio

ALGHEO‌ – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, presso il Teatro Civico in Piazza del teatro, per il giorno mercoledì 20 luglio 2022, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Sartore e più su “Ius Scholae”; Ordine del giorno presentato dal Consigliere Di Nolfo e più su “Parcheggi a pagamento – Tariffa riservata ai residenti e nati ad Alghero”; Ordine del giorno presentato dal Consigliere Bamonti su: “Trasporto pubblico ARST”; Approvazione verbale sedute Consigli Comunali del 20 e 22 giugno 2022; Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024; Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – Presentazione -; Tassa sui rifiuti (TARI) Adozione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e individuazione dello schema regolatorio di riferimento; Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – Tariffe TA.RI. 2022. Approvazione; Imposta Municipale propria (IMU) – Anno 2022. Conferma aliquote; Addizionale Comunale IRPEF – Anno 2022 – Conferma aliquote.

La sala è predisposta per garantire la presenza di un numero massimo di 40 persone, secondo le vigenti norme sanitarie

Si precisa che la partecipazione del pubblico sarà garantita mediante collegamento in diretta sul canale Youtube del Comune di Alghero.