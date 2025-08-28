Il segretario Ara lascia Porta Terra, le parole di Pirisi

ALGHERO – La città di Alghero si appresta a salutare con riconoscenza e stima il

Segretario Comunale, Dott. Antonio Ara, che dopo anni di dedizione e

servizio alla nostra comunità, ha deciso di accettare un nuovo incarico

più prestigioso nella città di Oristano, sede della provincia

oristanese.

Durante il suo mandato, il Dott. Ara ha dimostrato eccezionali capacità

di leadership e gestione, contribuendo significativamente allo sviluppo

e al miglioramento della città. La sua professionalità e competenza

hanno lasciato un’impronta indelebile sull’amministrazione comunale.

Personalmente, durante il mio primo anno di presidenza del Consiglio

Comunale, ho potuto attestare le importanti capacità professionali del

Dott. Ara, che si sono rivelate molto superiori alla media. Inoltre, ho

potuto apprezzare la sua grande sensibilità umana, che lo ha sempre

guidato nelle sue decisioni e azioni.

Il Dott. Ara ha a lungo meditato sulla sua scelta, valutando

attentamente se rimanere ad Alghero o continuare nella sua crescita

professionale. La decisione di accettare il nuovo incarico è stata presa

dopo una profonda riflessione e con altrettanto rammarico, e siamo certi

che la scelta di proseguire nella sua carriera è stata dettata dalla sua

giovane età e dalla sua voglia di crescita professionale che lo spingono

a raggiungere traguardi sempre maggiori.

Il passaggio da una città media come Alghero a una città capoluogo di

provincia come Oristano rappresenta un importante passo di crescita

professionale per il Dott. Ara. Questo nuovo incarico gli permetterà di

affrontare nuove sfide e di raggiungere traguardi sempre maggiori,

consolidando ulteriormente la sua esperienza e competenza nel settore.

L’intera amministrazione comunale ha accolto con grande dispiacere la

notizia della sua partenza, e nulla ha potuto per far cambiare idea al

Dott. Ara, che ha anteposto il desiderio di crescita personale e

professionale alle proposte di rimanere ad Alghero.

Al Dott. Antonio Ara vanno i nostri più sentiti auguri di buon auspicio

per il suo nuovo incarico. Siamo certi che la sua esperienza e

professionalità saranno un valore aggiunto per la città di Oristano e la

sua provincia.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Dott. Ara per il

servizio reso alla città di Alghero. La sua dedizione e impegno saranno

ricordati a lungo dalla nostra comunità. Siamo fiduciosi che il Dott.

Ara continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la pubblica

amministrazione, grazie alla sua vasta esperienza e competenza nel

settore. Buona fortuna nel suo nuovo percorso professionale!”

Il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo pirisi