Il Nobel per la fisica Parisi al Mut di Stintino

STINTINO – Ritorna al MuT il “Premio Stintino per la divulgazione scientifica”, giunto alla settima edizione e quest’anno patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il 22 giugno a partire dalle 18:30 si svolgerà la cerimonia di consegna del premio che il Comitato scientifico, presieduto da Piero Cappuccinelli, professore emerito dell’Università di Sassari e Accademico dei Lincei, ha assegnato per l’anno 2024 a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica.

Dopo i saluti istituzionali, di Rita Vallebella, Sindaca di Stintino, di Franco Cuccureddu, assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, di Gavino Mariotti, rettore dell’Università degli studi di Sassari, di Giovanni Sotgiu, presidente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, di Giacomo Spissu, presidente della fondazione di Sardegna, di Giuseppe Cuccurese, direttore del Banco di Sardegna, Flaminia Saccà, professoressa ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici (Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Sapienza Università di Roma), tratteggerà la vita di Giorgio Parisi tra scienza, divulgazione e politica.

A seguire Giorgio Parisi dialogherà con Simona De Francisci, giornalista e condirettrice del Tg di Videolina e Radiolina e con Giacomo Bedeschi, direttore de La Nuova Sardegna.

La serata proseguirà con la lettura delle motivazioni del conferimento del premio da parte di Piero Cappuccinelli, professore emerito dell’Università di Sassari, Accademico dei Lincei e presidente del Comitato scientifico e la consegna a Giorgio Parisi del “Premio Stintino per la Divulgazione scientifica” 202, L’evento si concluderà con “Su ballu tundu per un Nobel”, spettacolo del Gruppo Folk “Ittiri Cannedu” dedicato a Giorgio Parisi.

Il premio, ideato dal Comune di Stintino e dal Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara in partnership con l’Università degli Studi di Sassari e con il contributo della Fondazione di Sardegna e del Banco di Sardegna, è stato assegnato, negli anni scorsi, alla trasmissione di Videolina 40° Parallelo, al Museo Egizio e al suo direttore Christian Greco, al professor Guido Tonelli, fisico di fama internazionale, all’infettivologo professor Massimo Galli, alla professoressa Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e alla senatrice a vita e accademica dei Lincei professoressa Elena Cattaneo.

Gli eventi che si svolgono al Museo della Tonnara sono il frutto della collaborazione tra il MuT, il Comune di Stintino, Pelagus società cooperativa sociale, Absentia, il Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara, in partnership con l’Università degli Studi di Sassari, e con i contributi del Banco di Sardegna e della Fondazione di Sardegna.