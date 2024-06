Il Mariotti polivalente: stadio, parcheggi, aree sport e servizi: c’è (da anni) il progetto

ALGHERO – “Esiste un progetto già (depositato) di riqualificazione del Mariotti per un polo sportivo dentro città (al Don Bosco possono esser ricavati i parcheggi) e non solo. La parte di dietro (area comunale) oltre al già esistente campo da calcetto si può creare un campo da basket e rendere l’area uno spazio underground intitolandolo ad un ragazzo che è venuto a mancare 13 anni fa. Un angolo di svago per i nostri giovani. Sarà l’entusiasmo dei tifosi per la promozione in Eccellenza o la denuncia dei due presidenti di Alghero calcio e FC Alghero che al momento dell’iscrizione non sanno che struttura indicare per i rispettivi campionati urge un campo. In attesa che la Basket Coral’93 a settembre giochi al PalaManchia dobbiamo sforzarci di dare uno spazio a tutti gli atleti facendo anche convenzioni con le strutture sportive dell’agro. Da mercoledì prossimo c’è da lavorare con il massimo impegno per coloro che con sacrificio e sudore tengono alto il nome di Alghero”, queste le parole di Antonio Baldino per Orizzonte Comune per Raimondo Cacciotto sindaco che si innestano con quanto già detto più volte, già da anni, da Algheronews in particolare dando spazio ad un progetto già esistente per quest’area a firma dell’architetto Graziano Camboni.