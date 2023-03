“Il Cristo della Misericordia” alla Libreria Cyrano di Alghero

ALGHERO – Giovedì 30 marzo con inizio alle ore 19 nella Libreria Cyrano di Alghero in occasione della imminente settimana santa algherese, verrà presentato il libro “Il Cristo della Misericordia” (Nemapress Edizioni).

Il volumetto è la riedizione di un testo di Pasqual Scanu pubblicato nel 1970 da un editore non più in commercio. Rievoca la storia dell’arrivo sulle coste algheresi della statua lignea del Cristo che trova ospitalità nella Chiesa della Misericordia di Alghero.

Pasqual Scanu da studioso anche di tradizioni popolari, unisce al racconto di fedele rievocazione storica dal 1600 ad oggi, la descrizione della Settimana Santa col rito catalano durante la quale si assiste al “discendimento” del Cristo miracoloso dalla sua Croce per essere portato in una bara-culla in processione lungo le strade del centro storico algherese.

Il prezioso volumetto è stato ripubblicato con la prefazione del sindaco di Alghero Mario Conoci che ne ha voluto la ristampa in occasione del “Premio Fidelitat a l’Alguer” conferito in memoria dello studioso Pasqual Scanu il 30 settembre 2021 in occasione delle feste per l’arcangelo san Michele patrono della città di Alghero. Il prof. Paolo Scanu, figlio dell’Autore, ne parlerà con Neria De Giovanni, direttora editoriale Nempress.