Il Ceas Porto Conte celebra l’Earth Day

ALGHERO – Oggi, venerdi 22 aprile, è l’Earth Day. La più grande manifestazione ambientale globale, un fondamentale momento di riflessione per i cittadini di tutto il mondo che si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. Istituita nel 1970 in America, per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali e di porre maggiore attenzione alle problematiche ambientali, questa ricorrenza è oggi un avvenimento globale educativo e informativo che appassiona milioni di individui di ogni angolo del pianeta. Anche il Centro di Educazione Ambientale di Porto Conte si unisce alla celebrazione della Giornata mondiale della Terra coinvolgendo attivamente gli studenti in percorsi di cittadinanza attiva, sostenibilità, divulgazione scientifica e divertimento. Oggi le bambine e i bambini della Scuola Primaria Sacro Cuore di Alghero saranno protagonisti di una mattinata dedicata alla Laguna del Calich e al territorio circostante: attività di osservazione e raccolta dati sulla vegetazione, attività di avvistamento e riconoscimento delle specie animali presenti, attività di scoperta con la tecnica dell’orienteering per conoscere, conservare, proteggere la nostra Terra.