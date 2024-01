Il buio in un giorno di primavera, Fois presente il libro

ALGHERO – Sabato 2o gennaio alle ore 18.00, nei locali della Biblioteca San Michele in Largo Lo Quarter ad Alghero, lo scrittore Massimiliano Fois presenterà il saggio scritto in collaborazione con Giuseppe Salvatore “Ottant’anni fa il buio in un giorno di primavera” (Edizioni del Sole 2023), a ricordo dei pescatori caduti ad Alghero il 14 maggio del 1943 sotto i mitragliamenti americani nella rada di Alghero. Il testo, bilingue, in italiano e catalano algherese, riapre una ferita dolorosa e “popolare” ancora viva nei ricordi dei cittadini, per un episodio che precedette di soli tre giorni il tragico bombardamento angloamericano del 17 maggio sulla città che provocò 160 morti civili. Sarà presente oltre all’autore e a Giuseppe Salvatore, anche il Presidente del Circolo Filatelico Algherese Salvatore Picconi.