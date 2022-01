Guardia Grande, acqua nuovamente potabile

ALGHERO – I controlli dell’Ats – dipartimento di prevenzione servizio igiene degli alimenti – hanno dato esito di conformità dell’acqua della borgata di Guardia Grande. La comunicazione dell’autorità sanitaria ha dato immediata conseguenza all’ordinanza del Sindaco Mario Conoci che ha revocato oggi, con l’ordinanza n° 1 il precedente atto del 15 novembre che limitava l’uso al consumo dell’acqua di rete quale bevanda e per la preparazione degli alimenti alle utenze perché non conforme ai parametri del D.lgs 31 del 2001. Nel mese di novembre scorso l’Arpas rilevava infatti il superamento dei valori del parametro di Trialometani nell’acqua prelevata per le analisi presso la fontanella pubblica nella piazza della borgata.