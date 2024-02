“Grazie al Ministro Salvini corre l’iter della 4 Corsie” | video e foto

ALGHERO – “Per il completamento della Sassari -Alghero c’è stato un rilevante adeguamento dei costi la cui piena copertura finanziaria è stata assicurata dal Ministero delle infrastrutture. Il progetto approvato include l’adeguamento del costo dell’opera, aggiornato a 238 milioni di euro per 10 chilometri, quasi 25 milioni a chilometro”, lo dichiara Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna a margine dell’incontro di questa mattina col Ministro Salvini, il rappresentante dell’Anas e il sindaco Conoci.

“E’ un’importante infrastruttura che si completa con altre come i collegamenti ferroviari, come la tratta Sassari-Aeroporto-Alghero, finanziata con 140 milioni di euro, la prima tratta ad idrogeno che insisterà su questo territorio” – continua Pais “Si aggiungono poi ulteriori 400 milioni, immediatamente spendibili, per la rete ferroviaria del Nord, che ci consentirà di ridurre il gap che abbiamo rispetto al resto della regione”.

“Questo territorio sconta rispetto al Sud un ritardo importante, basti pensare che il tratto Sassari-Oristano si percorre in treno in oltre due ore mentre la stessa distanza, Oristano-Cagliari meno di un’ora” – conclude Michele Pais – “E’ stato fondamentale l’intervento del Ministro Salvini che ha dimostrato concretezza e attenzione al nostro territorio, sbloccando numerose opere pubbliche incompiute da decenni in tutta la Sardegna”.