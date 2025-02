Giunte Comunali: cambiamenti a P. Torres e Sassari, e ad Alghero?

SASSARI – L’assessore Tore Dau lascia, Giuseppe Mascia chiama Pierluigi Salis, il sindaco: «Grato per l’entusiasmo, la dedizione e lo spirito di squadra». Sassari avvia il “valzer” dei rimpasti che fisiologicamente, nelle varie amministrazioni, anche per motivi personali, oltre che politici, modifica gli assetti di giunta e sotto-governo dopo qualche mese dall’avvio del mandato. A Porto Torres, vista la nomina a capo del Consorzio Industriale, c’è stata la staffetta tra Simona Fois e l’entrante, nella Giunta Mulas, Gavina Muzzetto. A Sassari Tore Dau lascia spazio a Pierluigi Salis, già nome piuttosto importante, molto vicino all’assessore Antonio Piu, co-portavoce di Europa Verde, già consigliere comunale PD e coordinatore di Futuro Comune e attualmente ricopre l’incarico all’interno dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione Ilaria Portas.

Porto Torres, Sassari, e Alghero? Da settimane si rincorrono diverse voci su alcune modiche legate sia a questioni personali che politici. Obiettivo, come sempre in questi casi, mettere ulteriormente a fuoco gli assetti e placare alcuni “mal di pancia”. Del resto, come segnalano alcuni addetti ai lavori, “anche in questo mandato è evidente che ci sono delle figure che avrebbero potuto dare il loro meglio in altri ruoli e altre che, vista l’alternanza con gli eletti, potrebbero perdere il posto di governo o sotto-governo”. Insomma, come sempre in questi casi, soprattutto in vista del primo giro di boa, è lecito se non doveroso considerare dei cambiamenti.

Ritornando a Sassari, «Ragioni personali mi motivano a dimettermi». Sono le parole che Tore Dau ha scritto al sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di vicesindaco della città di Sassari e di assessore alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano. Dau ha detto al sindaco di essere «grato della fiducia accordatami e orgoglioso per i prestigiosi incarichi di responsabilità ricoperti durante i primi sei mesi di governo della città», ritenendosi «certo che saprà scegliere al meglio chi mi sostituirà».

Prendendo atto della scelta del suo vice, Giuseppe Mascia esprime «rammarico personale, politico e amministrativo all’idea di rinunciare al supporto di una persona che in questi mesi ha mostrato grandi doti umane, grande entusiasmo e dedizione per il ruolo chiamato a ricoprire e grande attitudine al gioco di squadra, alla lealtà e alla coerenza». Per il sindaco di Sassari «non è affatto detto che i percorsi della vita e della politica non possano un giorno restituirci quelle condizioni idonee per riprendere a lavorare insieme nell’interesse della comunità».

Al posto di Tore Dau, le cui dimissioni saranno efficaci da domani, Giuseppe Mascia ha nominato Pierluigi Salis, espressione dello stesso gruppo politico del suo predecessore. Salis assume la carica di vicesindaco. A lui sono affidate le stesse deleghe esercitate da Dau: Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano. Inoltre c’è anche l’altra notizia che vede la perdita di un consigliere comunale, Christian Luisi, da parte di Sardegna Al Centro di Antonello Peru. Anche Luisi migra in Avs.