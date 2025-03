“Giunta Todde devastante per la Sardegna, Bilancio bloccato: i grillini non urlano più?”

CAGLIARI – “Siete colpevoli di un ritardo devastante, ingiustificabile e doloso perché avete voluto perdere tempo consapevolmente, considerato che vi avevamo suggerito di procedere con una finanziaria tecnica. Invece avete preferito dare la precedenza all’inutile riforma sulla sanità». Queste le parole del consigliere regionale di Fdi, e relatore di minoranza per la Finanziaria regionale, Fausto Spiga e continua: “e la responsabilità di tutto questo, dice, «è della presidente Alessandra Todde che ha messo in campo un’agenda politica sbagliata, tenendo la Sardegna in ostaggio per 4 mesi». Guardando alla Finanziaria, Giuseppe Talanas di Forza Italia ha spiegato che «il compito che ci aspetta nei prossimi giorni non è da poco, dovremo analizzare punto per punto ogni cosa. Non so nemmeno se questa proroga sarà sufficiente2.

“Oggi è stato approvato dalla maggioranza grillina in Consiglio Regionale il provvedimento che autorizza il quarto mese di esercizio provvisorio per la Regione Sardegna. Un provvedimento che tiene per un ulteriore mese la nostra regione bloccata, in ostaggio di un governo grillo/piddino capitanato da una Presidentissima a rischio decadenza, che finora ha prodotto solo poltrone, figuracce nazionali e leggi impugnate. Quelli che urlavano fino ad un anno fa che fine hanno fatto?”, cosi, aggiunge, l’ex-consigliere regionale. esponente di Fratelli d’Italia, Annalisa Manca.

Nella foto la Giunta Regionale della presidente Todde