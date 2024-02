Giunta Campus, il vice-sindaco Meazza si è dimesso

SASSARI – Nuove dimissioni nella Giunta Campus di Sassari che, a fronte delle candidature alle regionali e di alcuni dissapori, ha visto, come spesso capita, modificarne il suo assetto. Questa mattina, 14 febbraio, l’assessore ai Servizi sociali e Politiche della Casa, e vicesindaco, Gianfranco Meazza ha presentato le dimissioni. Il sindaco Nanni Campus, che ha riassunto le deleghe, ha nominato vicesindaco l’assessore all’Ambiente Antonello Sassu. Il primo cittadino e gli altri componenti della Giunta hanno ringraziato il collega per il lavoro svolto in questi anni. Pare che le motivazioni siano da ascrivere alla presenza di Meazza ad un evento elettorale dove sarebbe anche intervenuto senza, è probabile, una condivisione col Sindaco.