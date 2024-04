Giulio Pes nominato presidente di ACI Sport Spa, la prima volta per un sardo

SASSARI – Giulio Pes di San Vittorio nominato Presidente di ACI Sport Spa. Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’Automobile Club Sassari, è stato nominato nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di ACI Sport Spa. La nomina di Pes di San Vittorio arriva dopo un anno di successi per l’Automobile Club Sassari, che ha chiuso il bilancio 2023 con un netto incremento nell’utile e ha registrato un aumento costante del numero di tesserati.

Pes di San Vittorio ha inoltre in programma di riqualificare la sede dell’Automobile Club Sassari e di costituire la prima Comunità Energetica Rinnovabile da parte dell’ACI e dell’Ac Sassari.

Il commento del nuovo presidente: “Il nuovo incarico di presidente di Aci Sport Spa mi riempie di orgoglio, ancor più perché è la prima volta per un sardo. Questo non è un successo personale ma un traguardo reso possibile dal lavoro superlativo svolto con me in questi anni da tutto lo staff che ho l’onore di dirigere all’Automobile Club Sassari, diventato sempre un più un riferimento per il motorsport regionale, nazionale e internazionale, per questo ci tengo a sottolineare il contributo determinante del Direttore Alberto Marrone, dei vice presidenti Marco Pala e Valerio Renna, dei membri dei Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, di tutti i gli impiegati e di tutti coloro che, a ogni livello e in ogni occasione, collaborano col nostro Ac per garantire il successo delle nostre manifestazioni sportive e di tutte le attività promosse dall’Ente.”