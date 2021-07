Giro della Sardegna in trimarano, tappa ad Alghero

ALGHERO – Sorpresa nel porto di Alghero. Tre equipaggi francesi sono giunti nel principale approdo della Riviera del Corallo. Questi sono impegnati nel giro della Sardegna a bordo di trimarani a vela e pedale. Sono partiti da Stintino ed hanno impiegato circa tre giorni per far tappa ad Alghero. Ad accoglierli in banchina il presidente del Consorzio Porto di Alghero, Giancarlo Piras, che ha consegnato loro alcune brochure sui servizi portuali e le bellezze ambientali del territorio della Riviera del Corallo, col Parco di Porto Conte e l’Area Marina Capo Caccia-Isola Piana.