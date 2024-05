Gioventù Nazionale, presentazione candidati con Tedde

ALGHERO – Gioventù Nazionale Alghero è lieta di invitare la stampa alla presentazione ufficiale dei candidati di Gioventù Nazionale. L’evento si terrà lunedì 27 Maggio alle ore 18:30 presso la sede di Fratelli d’Italia ad Alghero. Sarà presente l’On. Fabio Roscani, Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale e deputato della repubblica, il coordinatore provinciale On. Barbara Polo e gli altri esponenti del partito regionali e locali, insieme al candidato sindaco Marco Tedde. Questa occasione rappresenta un importante momento di confronto e discussione sulle tematiche giovanili e sulle prospettive politiche future. Invitiamo tutti i giornalisti e le testate interessate a partecipare a questo evento per conoscere da vicino i protagonisti e i progetti che intendiamo portare avanti. Dettagli dell’evento: – Data: Lunedì 27 Maggio 2024 – Ora: 18:30 – Luogo: Sede di Fratelli d’Italia Alghero, Via Giovanni XXIII, 33 Alghero Vi preghiamo di confermare la presenza. Gioventu Nazionale Alghero