Gioventu’ Nazionale e Fdi in piazza : “Grande partecipazione”

Grande partecipazione, questa domenica, per il volantinaggio effettuato dai ragazzi di Gioventù Nazionale Alghero, che si sono recati in Piazza Pino Piras per avvicinarsi alla cittadinanza, con un occhio di riguardo per i più giovani, e per promuovere i valori che il movimento giovanile di Fratelli d’Italia incarna da sempre. ”Assieme al vicecoordinatore Alessio Auriemma, siamo estremamente soddisfatti del lavoro che un gruppo giovane, coeso e nato ad Alghero da pochissimo tempo è riuscito a svolgere in questi mesi, crescendo nei numeri, promuovendo attività di ogni tipo, cercando di ridare Ciducia nella politica alla nostra generazione”, queste le parole del coordinatore cittadino di GN, Walter Noli.

I circoli algheresi del partito di Giorgia Meloni e del suo movimento giovanile sottolineano dunque un grande successo in termini di riscontro e aggregazione, e si pongono come obiettivo quello di radicarsi in maniera sempre più profonda e di creare un rapporto privilegiato con la cittadinanza. Continua Noli: “Al di là di atteggiamenti critici pretestuosi riscontrati, anche oggi, da parte di avversari politici e non solo, le nostre attività ottengono ottime risposte, con una partecipazione sempre crescente dei ragazzi, che dimostrano di apprezzare il nostro impegno e la nostra passione per i valori identitari, sociali e a tutela delle libertà che proviamo, come unico movimento giovanile di centrodestra in città, a rappresentare. Sottolineo la grande attenzione che, durante le nostre iniziative, manteniamo per il rispetto sia delle norme legali che delle idee altrui, ed è pertanto triste vedere persone che si deCiniscono “moderate” e “democratiche” osteggiarci strumentalmente, a prescindere, cosa che evidenzia la loro forte preoccupazione per la nostra costante crescita in tutto il paese”.

“Fratelli d’Italia ad Alghero, insieme a Gioventù Nazionale, sta dimostrando con tutte le proprie iniziative di possedere quella vitalità e quella attenzione alla comunità locale che è sempre più raro riscontrare nella politica”, dichiara Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che Cin dalla prima ora, insieme al gruppo consiliare guidato da Monica Pulina e a tutti gli iscritti, sostiene le attività delle ragazze e dei ragazzi di Gioventù Nazionale.

L’auspicio Cinale dei ragazzi del circolo di Gioventù Nazionale Alghero, è, quindi, quello di continuare a svolgere attività come quella di domenica, nelle piazze, nelle scuole e davanti alle università, per rinsaldare un legame sempre maggiore coi giovani algheresi e per essere sempre di più presenti nella vita della comunità cittadina.