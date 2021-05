Giovedi 6 maggio, chiusura acqua ad Alghero

ALGHERO – Giovedì 6 maggio, Abbanoa procederà al collegamento della nuova condotta di Via Cravellet alla condotta passante su Via XX Settembre ed al contemporaneo annullamento della vecchia condotta. Durante l’esecuzione dei lavori si renderà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel Distretto Mazzini Carrabuffas, comprendente le seguenti vie:

Via Sant’Agostino, Via Mazzini tratto compreso fra Via La Marmora e Via Barracu, Via Barracu, Via Carrabuffas, Via Marconi, Via Pierino Enrico, Via Grazia Deledda, Via Andreoni, Via XX Settembre tratto compreso fra Via La Marmora e Via Barracu, Via Macciotta, Via IV Novembre tratto compreso fra Via Mazzini e Via Sant’Agostino, Via Brigata Sassari tratto compreso fra Via Mazzini e Via Sant’Agostino, Via Vittorio Veneto tratto compreso fra Via Mazzini e Via Sant’Agostino, Via Satta tratto compreso fra Via Mazzini e Via Sant’Agostino, Via Cravellet tratto compreso fra Via Mazzini e Via Carrabuffas, Via Leonardo da Vinci, Vicolo Cavanna Via Sanzio tratto compreso fra Via Mazzini e Via Grazia Deledda, Largo Nunzio Costantino, Largo Ballero, Largo Era, Via delle Nasse, Via Feniello, Via F.lli Accardo, Via delle Vele, Via del Corallo.