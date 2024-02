Giorno del Ricordo, celebrazioni a Fertilia

ALGHERO – In occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo Giuliano Dalmata, come tradizione seguiranno alcuni toccanti momenti celebrativi nella città di Fondazione di Fertilia. Alle ore 10.30 è prevista la Santa Messa nella chiesa di San Marco alla presenza di tutte le associazioni locali, le autorità religiose, civili e militari. A seguire la deposizione delle Corone presso la Colonna in onore degli esuli dell’Istria e della Dalmazia accolti nel 1947, ed infine, presso il Cristo delle Foibe.

Per l’occasione, l’Associazione Egea – Una Luce sulla Memoria, in collaborazione con il Comitato Provinciale A.N.V.G.D. di Sassari – Fertilia, offre una visita gratuita all’Ecomuseo Egea di Fertilia dalle ore 15.30 alle 18.00.