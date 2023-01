Giornata della Memoria, conferenza del Prof Budruni all’Ute

ALGHERO – IL 27 Gennaio 1945 le truppe sovietiche della sessantesima Armata del 1° Fronte arrivarono alle porte della città Polacca di AUSCHWITZ. Gli uomini del Maresciallo Ivan Konev si accorsero del vicino Campo di Concentramento. Quel giorno la scoperta di AUSCHWITZ e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista.

Venerdì 27 gennaio alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari, 179- il Professor Tonino Budruni, già Docente di discipline giuridiche, Scrittore e Storico, terrà la seguente Conferenza: “Il giorno della memoria conoscere per non dimenticare”