Gianni Caria con Elias Vacca dialogano su “Sabbie”

ALGHERO – Nuovo appuntamento della rassegna “Ai Margini della Notte. Libri e autori in città” curata dalla libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero e l’associazione Alghenegra.

Sabato 19 agosto, nella bella cornice del giardino di Villa Mosca, alle ore 20 sarà presentato il nuovo libro del magistrato Gianni Caria, “Sabbie” edito da Il Maestrale che dialogherà con Elias Vacca.

L’autore, Procuratore della Repubblica a Sassari, già autore dei libri “La badante di Bucarest” e de “Il presidente addormentato”, nel suo nuovo romanzo, come già nei precedenti, affronta ancora il tema dell’identità, dell’appartenenza, dello sradicamento sociale e psicologico di individui in bilico tra mondo di provenienza e mondo di approdo, ad ogni modo obbligati sempre in una condizione di stranieri.

Nel romanzo troviamo due personaggi.

Pape, nato e cresciuto in Senegal in un quartiere povero della grande città, quand’era venuta al mondo la sorellastra Binette aveva deciso di fare qualcosa per sollevarla dal misero futuro cui era destinata, come le altre donne della famiglia e del loro ceto sociale. E si era arruolato nelle Guardie presidenziali per darle un’istruzione di alto livello e farle poi frequentare la facoltà di Medicina. Binette ha seguito solo in parte il percorso tracciato per lei da Pape, il quale, ormai da anni in Italia come ambulante, non conosce o finge di non conoscere le menzogne che la ragazza gli racconta da Dakar, facendosi passare per medico mentre in realtà lavora in un fast-food.

E poi c’è Lu, nata in Vietnam, poi diventata Lucia Enrica: cittadina italiana grazie a un’adozione internazionale. Adesso è studentessa universitaria in crisi di identità e incapace di trovare un suo posto nel mondo. Si spaccia per cinese, convinta di saper effettuare massaggi rilassanti dopo aver sbirciato qualche video in rete. I segni del tragico passato di guerra del Paese d’origine che Lu porta fin nel corpo menomato e un viaggio in Vietnam con il padre adottivo le ricordano costantemente, come una condanna, da dove viene. Ma non l’aiutano a capire chi è, né cosa vuole davvero per sé. Cosa succederà quando queste due esistenze, così lontane e insieme così vicine, si incroceranno nella spiaggia lungo cui si trascinano giorno dopo giorno?