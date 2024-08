Gestione igiene urbana, lavoratori sul piede di guerra: “E’ un disastro”

ALGHERO – “Dopo il recente intervento in cantiere da parte delle autorità di controllo sulla sicurezza e salute sul lavoro, il sindacato FIADEL, tramite il suo segretario territoriale Stefano Delrio, ribadisce che in Azienda è stata trovata una situazione disastrosa. Gli operatori sono costretti a svolgere il servizio con macchine a fine ciclo oramai obsolete e non più idonee ai servizi, che frequentemente si guastano, perdendo percolato per le vie della città mettendo in pericolo i cittadini e gli automobilisti. I lavoratori sono sottoposti a turni massacranti dalle sei di mattina fino ad anche più di 12 ore di lavoro consecutive, senza rispettare l’intervallo di almeno 11 ore tra un turno e l’altro previsto per legge. Nonostante sia palese la mancanza di personale a causa di pensionamenti ed assenze da lunga malattia ed infortunio, si preferisce caricare oltre il possibile gli operai a disposizione piuttosto che procedere con nuovi innesti di forza lavoro. Negli “scarichi” la situazione è disastrosa, con perdite di percolato a causa dell’usura delle tenute stagne delle centraline che imbrattano le strade cittadine e gli operatori per garantire lo svolgimento del lavoro camminano nei fluidi rilasciati per completare la procedura di scarico. I parcheggi pubblici zona Ungias Galantè davanti all’Azienda sembra siano diventati proprietà esclusiva di Alghero Ambiente (Ciclat), trasformati in una discarica a cielo aperto con abbandono di casse e rifiuti con ulteriori perdite di percolato e deposito di macchine in attesa di intervento. Questa dannosa gestione del cantiere e l’occupazione impropria del parcheggio pubblico ci vedrà costretti a denunciare il tutto alla procura della Repubblica se non ci sarà un intervento deciso dell’Amministrazione per risolvere la situazione. Macchine ferme e non funzionanti per il cui servizio si ricorda che il Comune paga e invece non possono essere utilizzate perchè non operative (macchina lavacassoni, spazzatrici 3 su 5).

Il rischio per la salute è alto, gli incidenti sono all’ordine del giorno e gli infortuni hanno subito un picco in rialzo ma invece di esserci riconosciuti vengono ripetutamente trasformati in malattia.

La Fiadel già l’anno passato è intervenuta sulla questione facendo presente all’Azienda e al Comune la grave situazione, arrivando anche ad aprire una procedura di raffreddamento, salvo poi concluderla dopo le promesse di intervento per sistemare la situazione. Promesse poi non mantenute.

Date le estreme criticità che affliggono il cantiere e l’inefficienza del servizio, chiediamo espressamente un intervento urgente al sindaco Cacciotto, l’assessore Selva e al presidente della commissione ambiente Cristian Mulas. Ci auguriamo che l’intervento tempestivo dell’amministrazione possa risolvere le problematiche, anche a costo di risolvere il rapporto contrattuale per le gravi inadempienze aziendali in tema di qualità del servizio, ma anche di sicurezza e salute della forza lavoro, anche al fine di tutelare l’immagine stessa di Alghero.

Lunedì 12 Agosto la sigla sindacale FIADEL terrà un’assemblea straordinaria degli iscritti per valutare insieme le procedure da attuare per salvaguardarli. Invitiamo espressamente il sindaco, l’assessore e il presidente della commissione ambiente a partecipare al fine di affrontare assieme queste criticità che stanno creando pesanti problemi alla stagione estiva”.

Stefano Delrio, Fiadel