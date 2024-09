“Gestione Cacciotto, è pantano politico-amministrativo: basta scaricabarile”

ALGHERO – “Il PD locale ingeneroso: accusa i CdA delle partecipate di essere causa dei problemi dell’attuale Amministrazione-. Forza Italia interviene sulle recenti dichiarazioni del Direttivo cittadino del PD, secondo il quale le difficoltà del Sindaco Cacciotto e dell’attuale Amministrazione deriverebbero dai CdA delle partecipate. “Esprimiamo solidarietà ai membri dei CdA in carica, vittima di questo affronto al galateo politico. Una straordinaria manifestazione di ingenerosità, posto che i CdA si limitano a dare attuazione agli indirizzi del Sindaco e della Giunta che evidentemente non ci sono, o sono contradditori o confusi. Le difficoltà dell’Amministrazione derivano dalla sua evidente incapacità di focalizzare i problemi e di mettere in campo le soluzioni. Difficoltà che traggono origine da scarsa coesione e poca propensione a mettere in campo concretezza. Il profluvio di comunicati stampa prodotti da un nutrito Ufficio stampa su azioni politiche e amministrative ereditate spacciandole come proprie, non possono sopperire alla totale assenza di iniziativa anche nell’affrontare i problemi più semplici”.

“A coronamento di questa difficile situazione si pone l’incapacità della maggioranza e del Sindaco di nominare i nuovi CdA a oltre tre mesi dall’insediamento. Cosa che certifica l’esistenza di confusione e forti conflitti interni nella spartizione delle poltrone. E’ arrivato il momento che il Sindaco e la sua variegata maggioranza sciolgano i nodi del “poltronificio” che si stanno ingarbugliando e stanno producendo conflitti con risvolti che esulano dall’ambito strettamente politico. Che dismettano questa narrazione improntata allo scaricabarile e inizino ad amministrare senza voltare la testa all’indietro guardando al passato. Noi staremo al loro fianco, pur nel rispetto del nostro ruolo di opposizione, se dimostreranno di avere una visione chiara dell’Alghero del domani-chiudono da Forza Italia-.”