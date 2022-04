Gazebo per eventi e fiere: quali tipologie e soluzioni scegliere

Se si tratta di una piccola impresa con merce eccellente da mostrare alla propria comunità, dovete far vedere la vostra passione per ciò che avete da vendere. I mercati prosperano in questo tipo di interazione sociale e commercio. Se siete un imprenditore di piccole e medie dimensioni o siete un dipartimento aziendale che necessita di visibilità, dovete mostrare i prodotti o servizi in fiere e mercati utilizzando tendoni pieghevoli o gazebo portatili.

Allestimento stallo

I tendoni per feste sono pieghevoli e vengono anche chiamati ripari portatili o gazebo da mercato. Sono disponibili in tante dimensioni, con una struttura in metallo e telo o solo telo in tessuto. I gazebo personalizzati con il proprio marchio poi hanno sicuramente più fascino perché potete sicuramente distinguervi al meglio rispetto agli altri presenti, e soprattutto rispetto a chi dispone di un semplice gazebo senza personalizzazione. E non è detto che questo comporti necessariamente spese eccessive, si trovano infatti diversi esempi di gazebo economico e personalizzato da poter utilizzare per ogni occasione. Si tratta anche di soluzioni richiudibili e riutilizzabili, quindi ovviamente da utilizzare in tantissime occasioni diverse.

Per massimizzare le vendite e aumentare il coinvolgimento dei clienti, quindi ecco vari suggerimenti e trucchi che potete dare al vostro gazebo:

Affrontare i dettagli preliminari: un gazebo ha una funzione molto semplice, deve mantenere voi, i vostri clienti e le vostre merci all’asciutto e al riparo dalla eventuale pioggia (o dal sole molto forte). Inoltre, fa sentire tutti al sicuro e protetti. Sono dei fondamenti che devono essere la prima cosa all’interno della vostra mente quando cercate un gazebo; Scegliete la dimensione giusta: importante sapere quanto è grande un tendone di cui avete bisogno. La dimensione standard per un gazebo pieghevole è di 3 m x 3 m. Ma esiste anche la dimensione più piccola (2,4 mx 2,4 m). Così come sono disponibili taglie più grandi. Per determinare la dimensione del gazebo per le vostre esigenze, considerate il numero di scaffali, quanto è grande il vostro inventario e quanti impiegati avete per aiutarvi nell’allestimento; Mostrare il logo e il nome del marchio: questa è l’attrazione principale. I gazebo con marchio personalizzato possono mostrare il logo della propria azienda in alto sul tetto, dove i potenziali clienti possono vederli da lontano. Potete anche scegliere di avere la vostra segnaletica sulle pareti laterali; Scegliete un colore che parli per la vostra attività o azienda. Potete avere la tonalità stampata sull’intero tendone. Questo farà risaltare la vostra bancarella tra i vostri colleghi espositori, potete anche semplificare il nome e il logo del marchio in modo che non si scontrino troppo con il colore del marchio; L’illuminazione: se disponete di luci sofisticate per accentuare il vostro gazebo personalizzato ed i vostri prodotti, scoprirete che anche in prima serata gli spettatori affluiranno continuamente vicino alla bancarella. Uno dei motivi per cui vengono creati negozi pop-up è quello di testare il mercato e aumentare la consapevolezza del marchio prima di ideare un vero negozio fisico; Inserire le informazioni di contatto: in ultimo, tutti i gazebo personalizzati vi consentono di stampare l’indirizzo del sito Web e il numero di contatto sulla parte del banner. Questo è un bel modo per attrarre clienti a continuare a interagire con voi, anche dopo la fine della fiera o dell’evento di mercato. Dovete rendere le informazioni di contatto molto brevi e grandi in modo che sia facile prenderne nota, questo è possibile solo se avete già un sito Web e una pipeline di vendita online.

Questi sono tutti consigli utili per avere un gazebo completo al 100% in modo da far conoscere la vostra azienda a più persone.