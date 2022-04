G20 Comune balneari, Assessori algheresi a Riccione

ALGHERO – Alghero al Summit nazionale delle località balneari. Il G20, il network che riunisce i rappresentanti dei comuni con almeno un milione di presenze turistiche annuali, si riunisce domani per due giorni a Riccione, per confrontarsi sullo sviluppo strategico delle spiagge più visitate d’Italia. Due giornate di lavoro per tracciare delle progettualità che abbiano come focus la Transizione Ecologica, l’Innovazione, la Sicurezza e l’Economia. La Riviera del Corallo insieme ai comuni tradizionalmente balneari tra i quali , Taormina, Jesolo, Ischia, Sorrento, Viareggio, Riccione, Cattolica, è presente con la delegazione composta dagli assessori all’Ambiente Andrea Montis, al Turismo Alessandro Cocco e all’Urbanistica Emiliano Piras. Ospiti del Sindaco di Riccione Renata Tosi, i delegati dei 20 Comuni del G20 e i rappresentanti di tutti i 334 comuni balneari saranno interpreti del dialogo tra istituzioni e associazioni di categoria per analizzare assieme i problemi che si trovano ad affrontare le città balneari e per trovare soluzioni concrete.

Alghero porterà l’esperienza delle buone pratiche derivate dalle attività sulla posidonia spiaggiata e sul recupero della sabbia da riportare sui litorali. I delegati del Comune di Alghero punteranno ancora sulla necessità del riconoscimento dello status di “Città Balneare”, per colmare al macroscopico divario che si crea tra il numero di residenti e il numero di presenze turistiche in un periodo molto ristretto dell’anno, che fa emergere con chiarezza la difficoltà che si ha nell’assicurare servizi adeguati a residenti ed ospiti, soprattutto nei momenti di maggiore presenza di turisti, per via delle insufficienti dotazioni finanziarie e di risorse umane a disposizione dei vari comuni. Nei due giorni di incontri saranno chiamati al summit il Sottosegretario di Stato per la Transizione Ecologica, Vannia Gava, il presidente nazionale di Federalberghi, Paolo Manca, l’Architetto e Urbanista Stefano Boeri, il presidente nazionale di Assobalneari – Confindustria, Frabrizio Licordari, il presidente nazionale della Fiba Maurizio Rustignoli e tanti altri esperti nazionali del settore.