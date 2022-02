Frecce Tricolori, 21 maggio esibizione ad Alghero

ALGHERO – Erano già previste, ma la pandemia e altro, ne hanno causato il rinvio fino a quest’anno. Le Frecce Tricolori dovrebbero sfrecciare il 21 maggio sul cielo di Alghero. L’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare italiana è stata inserita nel programma delle manifestazioni per il 2iesimo Raduno nazionale dell’Associazione arma aeronautica – Aviatori d’Italia che si svolgerà in città dal 20 al 22 maggio. Le evoluzioni delle Frecce Tricolori sono previste nel pomeriggio di sabato 21 maggio, sul lungomare Dante e Colombo, di fronte a Piazza Sulis.

La scorsa estate i piloti del 313/o Gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori fecero tappa all’aeroporto di Alghero per alcune giornate di addestramento. Questa volta invece saranno in Sardegna per una vera esibizione, inserita fra le celebrazioni del settantesimo anniversario della fondazione dell’Associazione e in memoria delle vittime del bombardamento della città e dell’aeroporto militare, avvenuto il giorno 17 maggio 1943.