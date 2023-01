Forza Italia protagonista: rilancio Secal, nuovi immobili per Cra e opere

ALGHERO – Rilancio della Secal, acquisizione di due immobili per Centro Residenziale Anziani e nuovi uffici dei Servizi Sociali e aggiornamento del Programma triennale dei Lavori Pubblici. Sono questi i punti cardine dell’ultima seduta del 2022 del Consiglio Comunale, sui quali i due assessori di Forza Italia, Giovanna Caria e Antonello Peru, hanno lavorato per mesi, con il prezioso contributo della struttura comunale.

Sul fronte della società in house Secal, con gli atti approvati nell’ultima seduta del Consiglio è stata ridefinita la mission, in particolare con il nuovo contratto, e dunque è stato raggiunto uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione, che Forza Italia ha sempre caldeggiato. In particolare si è dato seguito all’atto di indirizzo del luglio 2021, con il quale sono stati avviati il processo di rilancio e il percorso di internalizzazione che ora vedrà in capo a Secal, e non più a una società privata, tutte le attività di gestione delle entrate.

Dare agli ospiti del Centro Residenziale Anziani una nuova casa e dotare i Servizi Sociali di una nuova sede. Questi erano altri obiettivi prefissati e raggiunti con ulteriori approvati nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale. Grazie a fondi di bilancio, infatti, il Comune acquisirà dalla società Green Hotel tre palazzine. Due di queste, già opportunamente riqualificate e ristrutturate, ospitano tuttora la Casa per Anziani. Nella terza palazzina, una volta eseguiti i lavori necessari, troveranno spazio i nuovi uffici dei Servizi Sociali.

Non meno importante l’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori Pubblici, anche questo approvato nell’ultima seduta del Consiglio. Spiccano, in questo caso, alcuni interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria in sei edifici scolastici comunali. Tra i nuovi interventi inseriti per il 2023, anche la messa in sicurezza di tribune e impianti e l’adeguamento del campo da rugby a Maria Pia. In programma, inoltre, interventi di messa in sicurezza per la regimazione delle acque meteoriche.