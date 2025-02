Forza Italia, crescita straordinaria: al via fase congressuale

CAGLIARI – “Il coordinamento regionale della Sardegna di Forza Italia si è riunito a Cagliari alla presenza del segretario regionale Pietro Pittalis per affrontare i temi della contingenza politica regionale e per comunicare il calendario dei congressi provinciali e comunali che si terranno dal 14 febbraio, ad iniziare da quelli di Oristano e Bosa, sulla base delle adesioni pervenute al 30 novembre 2024”, così Pietro Pittalis, coordinatore regionale di Fi.

“Il popolo degli iscritti a Forza Italia e’ il vero protagonista della vita e delle scelte del Partito, al quale va un sentito ringraziamento per il risultato conseguito in Sardegna delle 4000 adesioni a fronte delle 1000 del 2023”.

Un risultato record di cui andiamo orgogliosi. Forza Italia sta attraversando in Sardegna, così come nel resto dell’Italia, un momento di crescita straordinaria grazie alla grande mobilitazione dei nostri militanti e al nuovo corso del partito voluto dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani che ha fortemente voluto l’apertura del partito al contributo di uomini e donne che rappresentano il cuore pulsante nel lavoro, nell’impresa, nelle professioni, nell’università, e fra i più giovani. Continueremo nel lavoro di radicamento del partito nel territorio per tornare a vincere ed essere protagonisti in Sardegna e nelle nostre comunità locali”. Intanto si mormora de ritorno tra gli azzurri di tre pezzi da 90 de sassarese: Sergio Milia, Vincenzo Corrias e Mariano Mameli.