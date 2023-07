Forza Italia cresce in Consiglio a Sassari, ritorna Palopoli

SASSARI – Forza Italia riabbraccia Giuseppe Palopoli, il consigliere comunale, già in passato iscritto al partito, si reiscrive e rafforza l’Opposizione di Centrodestra al comune di Sassari.

Sempre molto attivo nel sociale e a disposizione dei cittadini del comune di Sassari, le sue azioni a tutela del benessere della cittadinanza sono note a tutti e non hanno bisogno di presentazioni, il consigliere Giuseppe Palopoli ritrova agibilità nel partito che lo ha formato in passato e che ora lo accoglie a braccia aperte.

Archiviata quindi la parentesi del civismo fine a sé stesso e non il civismo inteso come servizio alla comunità e ai cittadini per la fattiva risoluzione delle problematiche, peculiarità che non è mai mancata all’interno di Forza Italia sin dalla sua nascita; il consigliere ha ora una struttura che potrà aiutarlo ad essere più incisivo sul territorio.

Raggiunge Francesco Ginesu nei banchi dell’opposizione a palazzo Ducale e con gli altri due consiglieri del centrodestra eletti in comune, aderenti a Fratelli d’Italia ed al Partito Sardo di Azione, il centro destra si compatta e si colloca fermamente all’opposizione della giunta giallo-civica che amministra Sassari.