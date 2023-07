Forza Italia, boxe algherese: “Piazza o via a Silanos e Mulas”

ALGHERO – “Si dia seguito alla richiesta avanzata da un consigliere di maggioranza di intitolare il nuovo piazzale che si affaccia su via Aldo Moro ad Andreino Silanos, scomparso tre anni fa, ma si intitoli una via o una piazza anche all’indimenticato maestro Mulas. A chiederlo è il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero, riprendendo la proposta presentata lo scorso anno dal consigliere comunale Muroni. L’intitolazione di una via o una piazza è un doveroso e giusto riconoscimento a un pugile eccezionale, e ancor prima, un grande uomo, esempio per i giovani algheresi, che assieme all’indimenticato Tore Burruni, Ciù Francesco Mulas e altre figure importanti del pugilato algherese, ha scritto pagine memorabili portando in alto il nome di Alghero. Uno su tutti, il titolo di Campione italiano dei pesi Piuma negli anni Sessanta. Auspichiamo che il Presidente del Consiglio Comunale inserisca, nella prima seduta utile dell’Assemblea civica, la proposta di intitolazione per rendere omaggio al grande Andreino Silanos. E cogliamo l’occasione per proporre l’intitolazione di una via o una piazza proprio a ciù Francesco Mulas, tra i primi insegnanti di pugilato in Italia, il maestro per eccellenza che lanciò i migliori boxeur che la nostra città abbia mai avuto. Fu proprio lui a lanciare la “Noble Art” ad Alghero e ci sembra doveroso rendergli omaggio”.