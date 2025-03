Forza Italia Alghero: “Il Peba non sia una scatola vuota”

ALGHERO – Il Gruppo di Forza Italia sottolinea l’importanza del contributo dato dagli “azzurri algheresi” all’approvazione del Peba, sia in Commissione che in Consiglio Comunale. Un Piano avviato nella precedente consiliatura nella quale fu finanziato e fu avviato il procedimento.” Un piccolo passo avanti verso obbiettivi di civiltà -sottolineano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini-. Verso la realizzazione della “Città accessibile e inclusiva”, in linea con la Convenzioone delle Nazioni Unite sui diritti delle persone diversamente abili. Un forte plauso va ai progettisti che lo hanno redatto e ai tecnici comunali che sapientemente hanno collaborato. Ma per iniziare a creare un ambiente accessibile occorre iniziare un lungo viaggio, che Forza Italia intende fare assieme alle forze politiche più sensibili, per arricchire la comunità con contenuti sociali solidali.

E per partire verso obbiettivi seri e concreti bisogna stanziare risorse per la realizzazione dei necessari interventi, anche per l’ipotesi in cui si potesse coinvolgere Alghero in house. Bisogna uscire dalla teoria e finanziare l’attuazione delle misure necessarie. Partendo dalla esecuzione degli interventi prioritari nelle aree più critiche, proseguendo col monitoraggio dei risultati, per poi passare alla valutazione dei risultati raggiunti e alle necessarie rimodulazione del Piano sulla base delle nuove emergenze. “Noi ci siamo e ci saremo. Usciamo dalla fase delle “celebrazioni” e individuiamo in tempi brevi le risorse necessarie -chiudono gli esponenti di Forza Italia Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini-.”