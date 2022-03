Fondo Cultura, 720mila euro per il Sistema Museale

ALGHERO – 720 mila euro per il sistema museale di Alghero. Le risorse giungono a coronamento della programmazione dell’Amministrazione e della Fondazione Alghero a valere sul Fondo Cultura del Mibact, che destina le ingenti risorse all’intervento denominato “Patrimonio connesso. Nuove forme di fruizione del circuito museale di Alghero” . Oggi la firma del disciplinare da parte del Sindaco Mario Conoci, che impegna il Segretariato Generale del Ministero della Cultura e il Comune di Alghero per l’attuazione degli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito del Fondo. Alle risorse del Fondo Cultura di 576 mila euro si aggiunge la quota del cofinanziamento da parte della Fondazione Alghero per 144 mila euro, per il progetto a forte valenza culturale e strategica che l’Amministrazione ha visto riconosciuto dal Mibact, riguardante la generale valorizzazione del Sistema Museale di Alghero. L’obbiettivo è quello di migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale con azioni di tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale custodito nel MŪSA – Museo Archeologico – e nel MACOR – Museo del Corallo. Un progetto premiato che gratifica gli sforzi del Comune di Alghero, soggetto proponente con i settori Cultura e Programmazione, con la Fondazione Alghero, soggetto coautore del progetto e attuatore dell’intervento. “Siamo soddisfatti dell’esito della nostra programmazione, in questo caso effettuata dal nostro Servizio Cultura, che voglio ringraziare, che continua a produrre risultati in ogni ambito, ora in particolare per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e identitario come uno dei tasselli fondamentali per lo sviluppo turistico in chiave complementare all’attuale offerta stagionale. L’obbiettivo è quello di puntare alle nostre eccellenze culturali, insieme agli eventi e alle manifestazioni di richiamo, per migliorare la nostra offerta tutto l’anno”, così il Sindaco Mario Conoci sull’ esito della programmazione che oggi prende il via con la firma dell’atto. “Il progetto che sostiene le nuove forme di fruizione del circuito museale – aggiunge l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco – contiene tre azioni fondamentali che mettono in primo piano le attività di digitalizzazione del patrimonio, catalogazioni, ricostruzioni virtuali; programmazione di attività educative e interventi mirati alla riqualificazione degli attuali allestimenti museali”. Il Presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu sottolinea inoltre “l’importanza del passo avanti compiuto nel percorso di sviluppo già improntato da iniziative strategiche della Fondazione volte a incrementare il flusso dei visitatori, rilanciare l’immagine del territorio e le ricchezze ambientali che fanno della Riviera del Corallo un luogo unico”. Patrimonio connesso con l’innovazione, peraltro, con azioni che verranno integrate dall’attuazione di un piano di comunicazione strutturata ed efficace per promuovere quei processi di sviluppo e sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale di Alghero. Si guarda così alla crescita del prestigio dei musei, rafforzare il loro legame con il territorio, ampliare l’accessibilità, incrementare il numero dei visitatori.