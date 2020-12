Fondi Ambiente, Alghero chiama Cagliari

ALGHERO – Richiesta di finanziamenti in Regione per interventi in ambito ambientale che l’Amministrazione ha incluso nella relazione inviata dal Sindaco Mario Conoci. Dalla rimozione e smaltimento del relitto a vela presso l’isolotto della Maddalenetta, al recupero delle aree degradate presenti all’ interno del Parco di Porto Conte e dell’ agro di Alghero, proposta, quest’ultima, che comprende aree segnalate dai cittadini e dal lavoro di censimento realizzato dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, a cui va il ringraziamento dell’Assessore Montis “per la fattiva collaborazione”. E poi ancora, il recupero dell’area degradata prospiciente la villa Romana di Porto Conte e la realizzazione del quarto ecocentro in area Alghero Sud.

La richiesta di finanziamento è di 340.000 euro, dal capitolo di spesa regionale relativo all’applicazione del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi in discarica destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale. Il programma di utilizzo di queste risorse viene approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con il cui Assessore Gianni Lampis il gruppo consiliare di F.lli d’Italia di Alghero ha già provveduto a relazionarsi. Il Capogruppo Christian Mulas ritiene infatti che l’importanza della progettualità possa trovare adeguata risposta.

“Sono richieste importanti – spiega Mulas – mi farò personalmente carico di sensibilizzare l’ Assessore Lampis sulla bontà delle iniziative, in grado, una volta attuate, di produrre effetti positivi sul territorio”. L’Assessore Andrea Montis sta nel frattempo coordinando per il settore di cui è delegato ulteriori progettualità. “quelli presentati in Regione sono solo l’inizio di una serie di attività che l’Amministrazione ha intenzione di portate avanti, anche con l’utilizzo di ulteriori risorse provenienti dal fondo UE di Next Generation – Recovery Found”.