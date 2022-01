Foibe, Fratelli d’Italia contro l’Anpi

SASSARI – “Nella giornata di giovedì 20 gennaio scorso, anche a Sassari è andata in scena la vergognosa propaganda negazionista edita dall’A.N.P.I. e da Eric Gobetti, grande ammiratore di Tito e dei partigiani jugoslavi sul tema delle Foibe, con la presentazione del suo libro. Il tentativo è noto ed è quello di negare, minimizzare, ridicolizzare, la morte di migliaia di italiani assassinati per mano dei comunisti titini.

Ci rincresce che in uno spazio come quello della biblioteca universitaria si dia voce a chi, per furore ideologico, nel consueto tentativo di manipolare la storia, vuole continuare a infangare la memoria di coloro i quali persero la vita a causa della loro nazionalità.

Il tentativo subdolo dell’Anpi e di Gobetti, è quello di strumentalizzare per motivi politici, la storia di intere famiglie assassinate e di altrettante migliaia, costrette ad abbandonare la loro casa, la loro terra, il loro lavoro, vittime di una vera e propria pulizia etnica.

Ci stupiamo di come l’ associazione dei partigiani, che dovrebbe essere sempre pronta ad allertare la popolazione in caso di imminente pericolo fascista, perda il suo prezioso tempo a giustificare il massacro di migliaia di italiani. Per quanto ci riguarda, rifiutiamo da sempre di contrapporre il dramma delle Foibe in antitesi a qualsiasi altro avvenimento, ma chiediamo con forza che questa pagina terribile della storia d’Italia non venga ne dimenticata ne manipolata”.

FDI, Circolo Audax Sassari