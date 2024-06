Fine Consigliatura, tempo di bilanci anche per l’assessore Emiliano Piras | video

ALGHERO – Fine Consigliatura, tempo di bilanci. In particolare per coloro che hanno ricoperto ruoli primari a livello amministrativo come quello di assessore, nello specifico in settori rilevanti qual’è l’urbanistica. L’agognato Puc ha visto compiere passi avanti, anche se è ancora da approvare, ma Emiliano Piras, delegato di Giunta e attualmente candidato con Noi Riformiamo Alghero per Raimondo Cacciotto Sindaco, ricorda i traguardi raggiunti, che non sono pochi (tra cui il piano particolareggiato del centro storico e Fertilia), e “possono e devono trovare compimento in un tracciato di continuità amministrativa che potrà compiersi con l’esecutivo entrante”.

ECCO L’INTERVISTA CON EMILIANO PIRAS