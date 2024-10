Fili, l’arte del “Yarn Bombing” di Patrizia Pinna arriva in Liguria

ALGHERO – Palmieri Contemporary presenta – FILI da Alghero a Celle Ligure – un’installazione di Yarn Bombing realizzata da Patrizia Pinna. L’elemento sardo è una componente del progetto di Palmieri Contemporary, non solo per Maria Antonietta, figlia di Peppe Collu – personalità di spicco nel panorama Algherese, noto per le sue doti artistiche e sociali – ma anche per un legame che unisce Paolo Palmieri alla Sardegna e ad artisti del calibro di Costantino Nivola, Maria Lai e Pinuccio Sciola per continuare con giovani artisti come Nicola Filia, con cui si è avviato il progetto di residenze “Appuntamento con l’Artista”.

I Filati di Patrizia hanno per i galleristi un valore simbolico e affettivo, un filo che lega alla terra d’origine, con cui rimanere in contatto e ritrovare la via. Fili e legami che rimandano anche ad una grande artista sarda, Maria Lai, e ai suoi lavori, in particolare quello con cui legò alla montagna un intero paese, Ulassai. Fili insomma con cui ispirarsi e rimanere in contatto e con cui intessere nuove relazioni, fili che varcano il mare a sigillare un legame tra la Sardegna la Liguria.

Lo Yarn Bombing (bombardamento di filati) è una tecnica che utilizza la maglia come forma di espressione artistica, un particolare tipo di graffitismo o arte di strada che si distingue per l’uso di tessuti colorati – lavorati a maglia o all’uncinetto – per avvolgere oggetti in spazi pubblici con cui si creano installazioni tessili che trasformano elementi del paesaggio urbano creando qualcosa di divertente e inaspettato che rompe la monotonia della quotidianità.

Per questa installazione Patrizia Pinna veste le grandi magnolie e l’ulivo del giardino di casa Palmieri riciclando vecchi filati di famiglia che avvolgono in un abbraccio colorato le cortecce dalle radici fino alle chiome dimostrando anche una particolare sensibilità e attenzione all’ambiente.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Patrizia Pinna (Sassari, 1967), vive e lavora ad Alghero (SS).

Palmieri Contemporary nasce dall’esperienza nell’ambito dell’arte contemporanea di Paolo Palmieri collezionista dal 1998 e di Maria Antonietta Collu. La galleria, attiva dal 2020, attraverso il progetto di residenze “Appuntamento con l’Artista” ha coinvolto artisti nazionali e internazionali, come Nicola Filia, Sebastiano Sofia, Paul Noble, John Pettenuzzo, Giulio Alvigini, Monika Romstein, Annika Ström. Attualmente è in corso la residenza con Ermanno Brosio e Reto Pulfer.