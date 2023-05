“Fibrillazioni in Ciclat, possibili criticità nel servizio”

ALGHERO – “Con la fine del contratto per la raccolta rifiuti ( inizio del 2024 )

si iniziano a vedere i primi irrigidimenti della ditta incaricata alla

raccolta rifiuti, parrebbe che molti contratti di lavoro a titolo

definitivo che dovevano essere completati a partire dal 1 di Giugno

siano stati ( almeno questo sembra dalle intenzioni ) trasformati a

contratti a tempo per tre mesi con buona pace di molti stagionali (

circa 20 ) che aspettavano con ansia il fatidico giorno e che invece si

sono trovati recapitare l’ amare sorpresa del tempo determinato e hanno

incrociato le braccia in attesa di chiarimenti, parrebbe che da domani

se non interverra la mediazioneci saranno molte carenze nel servizio

quotidiano proprio in prossimità della bella syagione e dellestate alle

porte, i sindacato per ora tentano di far ricredere la ditta ed intanto

c’è il rischio che la città paghi dai prossimi giorni le problematiche

tutte interne alla gestione, vedremo se l’amministrazione che è già a

conoscenza del problema interverrà”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd