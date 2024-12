FestivAlguer 2024, spettacolo per bambini “Sulle mie tracce”: alla ricerca del Bianconiglio

ALGHERO – Ispirato al celebre libro per bambini Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol, lo spettacolo “Sulle mie tracce” è una performance sound_walk costruita sull’interazione in uno spazio immersivo. È il primo appuntamento della XXII esima edizione di FestvAlguer, il festival internazionale di arti performative, ideato e organizzato dall’associazione culturale ExPopTeatro con il supporto dall’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, la Fondazione Alghero e la Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Alghero, inserito nel calendario degli appuntamenti del Cap d’Any 2024 – 2025.

Sabato 7 dicembre alle 12 lo spettacolo di teatro per l’infanzia, ideato e diretto dall’attrice Monica Serra, prodotto da Micro Fratture Teatro con il supporto del Festival Tuttestorie, coinvolgerà i bambini delle scuole in tour al centro della terra per inseguire il Bianconiglio, entrato nella sua tana. A guidare i partecipanti, lo spettacolo è rivolto ai bambini dai 9 agli 11 anni, la performer guida, Claudia Pupillo, in scena nel ruolo del coniglio bianco e la sua voce fuori campo Emanuele Ortu, in un percorso tutto da esplorare per una partecipazione attiva in cui gli spettatori vengono invitati a interagire con le forme e i personaggi di questo avventuroso viaggio, in cui ognuno di loro è Alice.

Lo spettacolo verrà replicato alle 16 ed è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti per volta, e riproposto domenica 8 dicembre alle 11.30 e alle 16 con partenza dai Giardini Manno di Alghero.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 4127271 o inviare un’e-mail all’indirizzo expopteatro@gmail.com.