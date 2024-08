Festeggiamenti Sant’Agostino, ecco il programma del weekend

ALGHERO – La parrocchia Santissimo Nome di Gesù con il suo parroco, Padre Franco, in occasione della festa del Santo Patrono ha previsto una serie di iniziative che animeranno il quartiere omonimo. Per la parte religiosa dal 28 al 31 agosto Sante Messe nella chiesa di Sant’Agostino: ore 18:15 Santo Rosario; ore 18:45 coroncina a Sant’Agostino; ore 19:00 Santa Messa con omelia.

Venerdì 30 agosto dalle ore 21:00 “Rosario sotto le stelle” nel sagrato della chiesa del SS. Nome di Gesù.

Domenica 1° settembre dalle ore 18:00 è prevista la processione per le vie del quartiere. Accompagneranno il simulacro di Sant’Agostino l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Banda Musicale cittadina A. Dalerci, devoti, autorità civili e religiose. Al rientro della processione la Santa Messa celebrata nel piazzale della Casa di Riposo Sant’Agostino dal Vescovo della Diocesi Alghero-Bosa S.E. Padre Mauro Maria Morfino.

La parte ludica della solennità di Sant’Agostino prevede:

• per giovedì 29 agosto dalle ore 21:00 “Agostino due volte mio figlio” recital con musica dal vivo, testi e video. L’iniziativa si svolgerà sul sagrato della parrocchia SS. Nome di Gesù.

• Sabato 31 agosto in largo Guillot con organizzazione nell’ambito del Mamatita Festival dalle ore 17:00 “l’Alberò del Macramè” clave, palline, cerchi, motocicli e tanto altro per sperimentare le proprie abilità e imparare a stare in equilibrio, divertirsi e frequentare per qualche ora una vera e propria “scuola di circo” aperta a tutti e tutte. Ticket: 2 € + cappello. Il CCN Sant’Agostino e il Comitato Area Sant’Agostino, che compartecipano alla Solennità di Sant’Agostino, omaggeranno dei ticket per i bambini.

• Domenica 1° settembre dalle ore 20:30 “E le stelle stanno a guardare” un momento conviviale di quartiere nel piazzale della Casa di Riposo di Sant’Agostino. Chi desidera potrà portare bevande, dolci e torte salate.

Si ringraziano le suore Mercedarie di Sant’Agostino per l’ospitalità e i supermercati Coop. di Alghero per aver offerto il buffet del momento conviviale.

La solennità di Sant’Agostino gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.