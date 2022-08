Festeggiamenti in onore N. S. Mercede

ALGHERO – Dalla Parrocchia fanno sapere che in occasione della festa in onore di N. S. della Mercede ad Alghero, che sarà celebrata domenica 7 agosto la parrocchia vuole raccomandare a Maria, con filiale devozione le nostre famiglie e l’intera Città, con i suoi problemi e le sue speranze, rendendo omaggio con la celebrazione alle ore 18.00 e con la processione a mare alle 18.30. Il Simulacro della Madonna verrà portato in processione su una imbarcazione per la benedizione dei Caduti in cielo in terra, in mare.