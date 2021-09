Fdi, Mulas (capogruppo consiliare) mette i paletti

ALGHERO – “Sono sinceramente dispiaciuto per la revoca dell’incarico assessoriale a Marco Di

Gangi, che ringrazio per il suo impegno in questi due anni. Ma purtroppo è stato un

epilogo scontato, vuoi per l’inopportunità politica dell’atto che per l’infondatezza

dell’esposto certificata dal Segretario Generale di Comune di Alghero e dal

Responsabile Anticorruzione della Fondazione che hanno certificato il rispetto delle

regole. Il Sindaco ha dovuto suo malgrado prendere atto della deflagrazione del rapporto

fiduciario con l’ex assessore ed è stato costretto ad adottare un atto doloroso, ma

necessario per liberare la coalizione da polemiche sterili e pretestuose. Detto

questo, debbo mio malgrado rilevare che il comunicato diramato da una non meglio

definita sigla “Fratelli d’Italia Alghero” non è geneticamente attribuibile ad un

coordinamento cittadino, ma ad uno dei due circoli locali. E’ quindi fuori luogo ed

assolutamente inappropriato che il Circolo assuma paternità ed esprima volontà di

FdI che non rientrano nelle sue prerogative. Così come è sbagliato che il Circolo

metta anticipatamente il cappello su indicazioni del nuovo assessore che non gli

competono. Le mie energie e il mio impegno di Capo gruppo di FdI e dei militanti

sono da oggi dirette ad individuare un assessore che abbia le competenze, l’immagine e l’esperienza necessarie per dare al tessuto imprenditoriale turistico

nuova linfa vitale. Questo giro di boa rappresenta per l’amministrazione un

momento di rilancio dell’attività amministrativa. Ci aspettano tre anni di grande

impegno ma sono certo che saremo in grado di affrontare ancora e con più forza le

sfide che il futuro ci riserva”.

Christian Mulas Capogruppo Fratelli d’Italia