“FdI Alghero: subito a lavoro per l’Alghero di domani”

ALGHERO – “Alghero ha scelto, ora subito a lavoro per la città di domani. Grazie al consenso raccolto dal simbolo di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni sarà presente nel prossimo Consiglio Comunale algherese. Siederò fra i banchi dell’opposizione, con la responsabilità di rappresentare Fratelli d’Italia e il suo movimento giovanile Gioventù Nazionale. Insieme ai colleghi consiglieri e agli altri partiti e movimenti del centrodestra mi impegnerò a svolgere il ruolo assegnatoci: quello di un’opposizione ferma, puntuale, ma responsabile e costruttiva. Seguiremo attentamente i tanti progetti avviati dall’amministrazione uscente perché siano portati a termine nel rispetto dei tempi.

Insieme a tutta la squadra di Fratelli d’Italia, sarà nostro compito radicare ulteriormente il partito, far sì che tutti gli elettori di destra riconoscano in noi la loro casa ideale. Lo faremo con grande attenzione ai temi dell’impresa, dello sviluppo, dei giovani, della famiglia e della sicurezza. Personalmente ritengo grande la responsabilità affidatami, ma sono certo del supporto che un gruppo dirigente capace ed esperto, guidato da Marco Di Gangi, partecipato da giovani che hanno saputo dimostrare il proprio valore in questa tornata elettorale, e in crescita rispetto alle precedenti amministrative, saprà dare.

L’elezione di un rappresentante del partito nel Consiglio Comunale è stata possibile grazie al contributo di ogni singolo candidato e degli elettori che ci hanno concesso la loro fiducia. L’attività svolta in Consiglio Comunale e in Assessorato in questi ultimi anni sono stati ugualmente frutto di un lavoro di squadra e di coordinamento fra i diversi livelli territoriali del partito, da quello comunale a quello regionale, passando per quello provinciale. Personalmente ringrazio Fratelli d’Italia per la grande opportunità datami.

Da oggi saremo la voce delle donne e degli uomini che si riconoscono negli ideali di libertà che il nostro movimento politico rappresenta”.

Alessandro Cocco

Fratelli d’Italia Alghero