“Fallimento Continuità, le responsabilità sono della Giunta Todde”

ALGHERO – “I deputati del M5S intervengono sui collegamenti aeree da e per la Sardegna attaccando Salvini. Ma non essendo sardi, gli sfugge che in termini di continuità aerea la competenza è della Regione e della Presidente Todde” così in una nota il coordinatore della Lega Michele Pais in cui si fa notare che “gli onorevoli grillini hanno sbagliato destinatario nella loro denuncia, che per quanto riguarda la continuità aerea sarda, il primario diritto dei sardi, degli emigrati e dei lavoratori alla mobilità, è di esclusiva responsabilità della Regione la cui Presidente è la loro compagna di partito Alessandra Todde” continua Pais.

“Mai come nel bando gestito dalla Giunta Todde la continuità territoriale sta registrando livelli di inadeguatezza, così come ha già avuto modo di ben segnalare l’On. Alessandro Sorgia in una opportuna interrogazione presentata in Consiglio regionale, per servizi insufficienti e disservizi all’ordine del giorno, orari e frequenze inadeguati, tutti da ascrivere ad una cattiva gestione del bando da parte della Regione. Il risultato, non sono solo i prezzi alle stelle per le festività natalizie, ma soprattutto l’impossibilità per i sardi di muoversi per curarsi, lavoro e studio. Ma anche per gli emigrati, l’impossibilità di fare rientro in Sardegna per far visita ai propri famigliari”.

“Per tale ragione ci uniamo alla denuncia dei parlamentari non sardi del M5S indirizzandola al destinatario corretto, la presidente Todde, rendendoci disponibili ad agevolare un incontro col Ministro Matteo Salvini che nonostante la sua più volte manifestata disponibilità ad un incontro con la Regione e la Presidente Todde, non ha mai avuto alcun riscontro” conclude Pais.